Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів про успіхи наших захисників на фронт. Він повідомив, що до виходу на держкордон на Харківщині залишається 50 кілометрів.

На своїй сторінці у Facebook він також показав фото з результатами роботи кількох підрозділів Збройних Сил.

"Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України. На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на Державний кордон залишається 50 км", - написав Залужний.

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На фото він показав результати роботи кількох підрозділів Збройних Сил, які звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.

"Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали "Масква", "Омск" й "Пітєр", дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ. Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами. Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ переселили до пекла ще 400 окупантів. Про це йдеться у свіжій статистиці втрат Росії в Україні.

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