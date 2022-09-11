Загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території.

ЗСУ продовжують звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Продовжується деокупація України. Загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько двох тисяч квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп’янська, триває звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківської області", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом Сили оборони вчергове відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересеня американський Інститут вивчення війни заявив, що Збройні сили України можуть знищити російські позиції навколо Ізюма, якщо вони розірвуть наземні лінії зв’язку окупантів на північ і південь від міста.

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