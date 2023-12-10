Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал Ігор Романенко розповів про те, як російська армія використовує високоточні ракети та дрони для своїх атак.

Романенко наголосив, що окупанти використовують не лише дешеві "шахеди", а й ракети, які деякий час економили, Еспресо. "Ресурс у них є, за цей час накопичили близько 900 сучасних високоточних ракет для запуску з повітря бомбардувальниками Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Крім того, "калібри" з платформ морських кораблів, ракетних катерів і підводних човнів", - розповів він.

Романенко додав, що також у росіян є "Іскандери" для запуску крилатих ракет, а саме тих, які можуть прикладати маршрут не тільки з однієї сторони, а й "облітати райони протиповітряної оборони, обходити з іншого боку і на останньому застосуванні ми все бачили".

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Крім цього, фахівець зазначив, що армія РФ удосконалює дрони, шукає шляхи модернізації, зокрема застосовує SIM-карти. "Проте потужності бойової частини "шахедів" не така, як у цих крилатих ракет. Окрім крилатих ракет є балістичні. Тому поєднання "шахедів" і ракет різного типу приводить до підвищення ефективності", - розповів експерт і додав, що Україні необхідно більше засобів протиповітряної оборони від союзників і не тільки комплекси Patriot, а й THAAD.