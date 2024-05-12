Топ-військовий закликав вірити та підтримувати Сили оборони.

Ситуація у Харківській області у зоні відповідальності 125 обр ТрО ЗСУ складна, але контрольована.

Як повідомив Командир 125 обр ТрО генерал-лейтенант Артур Горбенко, підрозділи бригади дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках.

"Населені пункти, в які зайшов ворог, знаходилися у постійній "сірій зоні", а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі. Територія, зайнята противником, локалізована і по ньому здійснюється постійне вогневе ураження", - зазначив Горбенко. Відео дня

Генерал закликав вірити та підтримувати Сили оборони.

Ситуація на Харківщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії у Харківській області. На Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наразі у Харківській області тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.

За даними спостерігачів, у Харківській області тривають важкі бої. Ворог має просування у населеному пункті Глибоке.

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