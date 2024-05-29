Російська програма "Корисні канікули" профінансує поїздку для 40 000 дітей з окупованої України.

Російська влада збирається активізувати депортацію українських дітей на свою територію впродовж літа, посилюючи ще один компонент кампанії геноциду в Україні.

Як повідомляє Інститут вивчення війни голова так званої Луганської народної республіки Леонід Пасічник заявив, що регіони РФ "приймуть" понад 12 000 дітей з окупованої Луганської області протягом 2024 року.

Водночас російська програма "Корисні канікули" профінансує поїздку для 40 000 дітей з окупованої України. Вони нібито відвідають Росію для участі в літніх таборах та освітніх заходах.

Відео дня

За словами Пасічника, літні дитячі табори в окупованому Криму та на території Росії готуються "прийняти" понад 600 дітей з окупованої України протягом літа, включаючи літній табір "Океан" у Владивостоці, Приморський край, який розташований ближче до Аляски, ніж до України).

Окупаційне Міністерство праці Херсонської області також оголосило, що діти з захопленої частини регіону поїдуть до табору "Океан" для участі в "освітній, спортивній та культурній програмі". Окупаційний сенатор Андрій Алєксєєнко повідомив, що 575 дітей відвідають тритижневі літні табори в захопленому Криму та російській республіці Адигея.

Міністерство освіти і науки "ЛНР" також анонсувало, що невстановлена кількість підлітків з окупованої Луганської області відвідає військово-патріотичний спортивний табір у таборі "Авангард" у Волгоградській області Росії. Там вони пройдуть підготовку з військово-інженерної справи, тактики, пожежної справи, парашутного спорту, зв'язку, основ національної безпеки, експлуатації безпілотників і тактичної медицини.

Попри зусилля Росії представити літні табори для українських дітей як тимчасові рекреаційні та освітні заходи, вони є фундаментальною складовою її кампанії з депортації українців. Аналітики наголошують, що насильницьке переміщення дітей з однієї групи в іншу є визнаним актом геноциду.

Зазначається, що українські діти, які були депортовані до Росії на такі "канікули" чи "літні табори", стикаються з програмами русифікації, спрямованими на ізоляцію від своїх українських родин, мови, культури та історії.

Влада РФ, ймовірно, посилюватиме депортацію протягом усього літа під виглядом літніх канікул, але ці програми є актами геноциду проти українського народу, незважаючи на зусилля Росії замаскувати їх під тимчасові та позитивні освітні можливості.

Депортація українських дітей

Наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що насильницька депортація - це один з найбільш цинічних злочинів цієї війни. За його словами, дітей не просто вивозять з окупованої території України, а Росія свідомо намагається знищити будь-який зв'язок дітей з батьківщиною, з рідними та близькими.

Наприкінці березня повідомлялось, що Російська Федерація налагодила масштабну систему "мілітаризації" вкрадених українських дітей та готує їх до війни, в тому числі для участі в подальшій агресії проти України.

Українським дітям, яких вивозять, міняють свідоцтво про народження. Тобто їх роблять громадянами РФ, передають на незаконне усиновлення і потім знайти таку дитину стає просто не можливо.

За даними ООН, Росія депортувала за період повномасштабного вторгнення 2,8 млн українців.

Вас також можуть зацікавити новини: