Напередодні повномасштабного вторгнення дитина на три дні приїхала до батька на Луганщину і опинилась в окупації, а згодом - в РФ.

Військовослужбовиці Збройних сил України повернули 12-річного сина, який перебував в окупації, а згодом був вивезений до Росії. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Додому повернули 12-річного хлопчика! Дитина з перших днів повномасштабної війни перебувала на тимчасово окупованій території України, а згодом – у РФ", - написав він.

Лубінець пояснив, що хлопчик напередодні російського вторгнення приїхав до батька у Луганську область на три дні, але через вторгнення Росії перебував під окупацією близько 18 місяців.

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"І ще чотири місяці – на території Росії! Там дитині навіть довелося навчатися в російській школі", - додав він.

Омбудсмен розповів, що матір дитини не могла самостійно забрати сина через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ.

"Тому жінка звернулася до нас з проханням допомоги повернути його", - зазначив Лубінець.

Так, Офіс омбудсмана напрацював шлях повернення хлопчика, подбавши про логістичний, безпековий та інші напрямки. "Це було непросто, але результат того вартий: хлопчик – вдома!", - написав уповноважений.

Він також закликав кожного, кому відомо про примусово переміщену або депортовану Росією українську дитину, повідомляти про це їхню інституцію.

Що відомо про депортацію Росією українських дітей

Раніше у грудні уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що офіційно підтверджено депортацію 19 тис. 546 українських дітей.

За його словами, якщо повертати одну дитину кожного дня, то на це потрібно буде 55 років. І це на тлі того, що Росія щодня продовжує депортувати нові групи дітей з території України.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що насильницька депортація – це один з найцинічніших злочинів цієї війни.

Він зазначив, що сама Росія заявляє про сотні тисяч депортованих з України дітей, яких вона "вкрала та намагається розчини в своєму бутті". За його словами, дітей не просто вивозять з окупованої території України, а Росія свідомо намагається знищити будь-який зв'язок дітей з Україною, з рідними і близькими.

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