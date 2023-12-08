Росія заявляє про сотні тисяч депортованих з України дітей.

Насильницька депортація - це один з найбільш цинічних злочинів цієї війни, сказав президент України Володимир Зеленський на першому засіданні міжнародної коаліції держав з питань повернення депортованих українських дітей.

Він зазначив, що сама Росія заявляє про сотні тисяч депортованих з України дітей, яких вона "вкрала та намагається розчини в своєму бутті". За його словами, дітей не просто вивозять з окупованої території України, а Росія свідомо намагається знищити будь-який зв'язок дітей з Україною, з рідними і близькими.

"Дітей вчать брехні про Україну, брехні про цю війну, дітей віддають на незаконне усиновлення і навіть віддають тоді, коли самі діти кажуть, що мають близьких в Україні і намагаються відновити зв'язок. Дітей вчать ненавидіти Україну, намагаються стерти ідентичність їхню як українців, як вільних особистостей. Це чітка геноцидна політика Росії", - наголосив президент України.

Зеленський зазначає, що світ знає, що цей злочин Росії щодо українських дітей, щодо наших родин - не щось безсистемне, а організована робота державної системи Росії. При цьому додав, що відповідна робота Міжнародного кримінального суду та ордер на арешт головного злочинця Росії є абсолютно переконливим свідченням того, що депортація дітей, депортація українців і українок не залишиться безкарною.

Зеленський закликав всі країни та міжнародні організації сприяти якнайшвидшому поверненні дітей в Україну, щоб жорстокість російських державних злочинців не зламала дітей, їх зв'язок зі своєю країною, рідними.

Викрадення дітей з України

Як повідомляв УНІАН, вчора уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх" повідомив, що офіційно підтверджено депортацію 19 546 українських дітей.

Він каже, якщо Україна повертатиме одну дитину кожного дня, то на повернення всіх викрадених знадобиться 55 років. Окрім того, окупанти продовжують щодня вивозити з країни нові групи дітей.

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