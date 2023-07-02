Противник вів безуспішні наступальні дії Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Упродовж доби там відбулось понад 28 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в вечірньому зведенні.

Зокрема, на Бахмутському напрямку загарбники безуспішно намагалися наступати в районах Міньківки та Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

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"На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки і Новолюбівки Луганської області та Сіверська на Донеччині", - йдеться в повідомленні.

На Авдіївському напрямку, як зазначається, противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі міста Авдіївка, завдав авіаційного удару та здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Також в Генштабі поінформували, що на Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Мар’їнки і Курахового та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів.

"На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Богоявленки. Здійснив обстріли більш як 10 населених пунктів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Зміївки та Антонівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів", - заявили в Генштабі.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, за цей тиждень українські захисники ліквідували близько 5 тис. 30 російських окупантів та 476 одиниць озброєння та військової техніки ворога. Зокрема, за минулу добу було ліквідовано майже 800 російських окупантів.

Також за тиждень російські загарбники втратили 22 танки, 82 бойових броньованих машини, 154 артилерійські системи, 13 РСЗВ, 5 установок ППО, 81 одиницю автотехніки, 31 одиницю спецтехніки. Окрім цього нашими захисниками збито один літак, дві ворожих ракети та 85 БпЛА.

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