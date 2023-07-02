У Мелітополі потужний вибух пролунав на військовій базі російських окупантів. Гуркіт чуло все місто. Про це повідомив мер Іван Федоров в ефірі телемарафону.
"Вчора приблизно о 19.30 в Мелітополі пролунав один потужний вибух, який чули жителі всього міста. Вибух стався на півночі нашого міста поблизу селища Семенівка, там де ворог захопив ферму, і саме на цій фермі була розташована одна з військових баз ворога", – повідомив він.
За словами Федорова, вчора у мелітопольців була можливість спостерігати за роботою "дірявої ППО" росіян. Він зазначив, що поки по цьому епізоду немає подробиць, але часто через роботу ворожої ППО страждають приватні будинки городян.
Ситуація в Мелітополі - останні новини
Раніше Федоров розповів, що росіяни запустили в роботу кілька мобільних крематоріїв, щоб приховати реальні втрати своїх військ. Сморід від працюючих крематоріїв отруює життя жителям прилеглих районів.
За даними місцевих жителів, в ряді населених пунктів Мелітопольського району помітно активізувалися російські окупанти. Військові РФ масово перебираються ближче до моря. Окупанти займають порожні будинки місцевих жителів за наводкою колаборантів з місцевих адміністрацій.