Окрім втрат у "живій силі", росіяни недорахувалися 22 танків, 5 установок ППО, 13 РСЗВ та іншої важливої зброї.

За цей тиждень українські захисники ліквідували близько 5 тис. 30 російських окупантів та 476 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк у Telegram.

"За тиждень з 26 червня по 2 липня Силами оборони України знищено близько 5 тис. 30 осіб особового складу противника", - зазначив він.

За словами Павлюка, суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ.

Він поінформував, що за тиждень ворог втратив 22 танки, 82 бойових броньованих машини, 154 артилерійські системи, 13 РСЗВ, 5 установок ППО, 81 одиницю автотехніки, 31 одиницю спецтехніки.

"Окрім цього нашими захисниками збито один літак, дві ворожих ракети та 85 БпЛА", - заявив він.

Втрати РФ на фронті - звіт Генштабу

Як повідомляв УНІАН, з початку повно масштабної війни загальні втрати особового складу ворога орієнтовно склали близько 229 тис. 660 осіб.

Сили оборони України за минулу добу знищили майже 800 російських окупантів.

Українська авіація за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, два - по зенітно-ракетних комплексах та один - по пункту управління ворога.

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