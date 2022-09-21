Завдяки успішним діям Сил оборони ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі та техніці.

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили удари наших захисників по ворогу у тимчасово окупованих Мелітополі та Сватовому. 19 вересня військові "демілітаризували" комендатуру та склади рашистів.

Про це йдеться у новому зведенні від Генштаба.

"Завдяки успішним діям Сил оборони ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі та техніці. Зокрема, в результаті ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника 19 вересня поточного року, підтверджено: ураження місця зосередження особового складу у Пологівському районі, чисельністю понад 20 осіб; у Мелітопольському районі – складу боєприпасів, 5 одиниць військової техніки та понад 20 військовослужбовців; у районі населеного пункту Кам’янка – 10 одиниць військової техніки та понад 10 військовослужбовців підрозділів окупаційних військ. Також підтверджено знищення комендатури в місті Сватове Луганської області, де противник організував штаб та склад боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

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Раніше УНІАН вже повідомляв, що у ЗСУ розповіли про успіхи на півдні.

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