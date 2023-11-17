Одна з головних цілей - відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів.

Генеральний штаб ЗСУ підтверджує серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.

"Наші воїни завдають значних втрат ворожим силам, знищують техніку та особовий склад. Попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір ворога, вдалося провести декілька вдалих та успішних дій. Ворог намагається вибити наших воїнів із займаних позицій, через що має великі втрати. Зокрема, майже щодня загарбники здійснюють від 4 до 10 таких спроб", - зазначили в Генштабі.

За інформацією Генштабу, Силами оборони проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії. Виявляються шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів. Здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки російсько-окупаційних сил, позицій артилерії тощо, з метою їх подальшого знищення відповідними засобами ураження.

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"Тривають важкі бої. Одна з головних цілей цієї роботи - відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона – тим краще", - підкреслюють у Генштабі.

Зазначається, що в результаті значних втрат ворог вимушений перекидати підрозділи з інших напрямків. Разом з тим, несе значні втрати. Генштаб оприлюднив дані про ліквідацію на Херсонському напрямку живої сили та засобів ворога, які сьогодні трохи раніше опублікувало Командування морської піхоти МВС ЗСУ.

Війна в Україні - ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Командування морської піхоти ВМС ЗСУ також інформували, що воїни провели серію успішних операцій на лівому березі Дніпра. Зазначалось, що в результаті заздалегідь спланованих заходів підрозділам Сил оборони, в тому числі українських морських піхотинців, вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Морпіхи також розповіли, що в ході боїв російські окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці.

Зокрема, з початку проведення зазначених заходів ворог втратив: особового складу – 1216 вбитими та 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, 135 одиниць різноманітної автомобільної техніки, 48 одиниць бойових броньованих машин, у тому числі БТР та БМП, 9 РСЗВ, 14 плавзасобів, 15 одиниць спеціальної техніки, 4 командні пункти, 29 складів з боєприпасами, як польових, так і стаціонарних. Крім того, нейтралізовано 135 FPV дронів та 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Сили Оборони захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. За його словами, ЗСУ впевнено рухаються у бік тимчасово окупованого Криму.

Військовий експерт Сергій Грабський пояснив, що відхід ворога на цій ділянці призведе до обвалу південного фронту та означає фактично блокування окупантів у Криму. А також створення передумов для того що Україна "отримає просто феноменальний козир розвитку своєї морської торгівлі".

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