За його словами, ЗСУ впевнено рухаються у бік тимчасово окупованого Криму.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що контрнаступ України триває. Сили Оборони захопили плацдарм на лівому березі Дніпра.

Про це Єрмак сказав під час виступу в Інституті Гадсона у Вашингтоні, повідомляє пресслужба ОП.

"Попри все Збройні Сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра. Крок за кроком вони демілітаризують Крим. Ми пройшли 70% дистанції. І наш контрнаступ триває", - наголосив Єрмак.

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Лівий берег Дніпра - що відбувається на цьому плацдармі

Як повідомляв УНІАН, раніше американські аналітики констатували, що українські військові продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області та 13 листопада просунулися вперед. ЗСУ наразі зберігають позиції у Кринках та незначно розширили зону свого контролю на південь від населеного пункту.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що необхідно ЗСУ для знищення російських окупантів на лівому березі Херсонської області. Зокрема, високоточна зброя.

Як повідомляли аналітики ISW, ЗСУ змогли перекинути на лівобережжя бронетехніку, а завдяки "діркам" у ППО працює наша ударна авіація.

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