Сили оборони утримують позиції поблизу Кринок та Антонівського автомобільного та залізничного мостів.

Збройні сили України утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області.

Вони атакували поблизу Пойми та Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона та 3 км від Дніпра) і просунулися біля Кринок. Про це повідомляють у звіті Інституту вивчення війни з посиланням на російських воєнкорів.

Водночас український військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що українські війська утримують позиції поблизу Кринок та Антонівського автомобільного та залізничного мостів.

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За його словами, угруповання окупаційних військ на Херсонському напрямку складається з 8 бригад, 17 полків, 8 батальйонів і 4 загонів батальйонного рівня, включаючи БАРС (Бойовий резерв Російської Федерації) і підрозділи "Шторм-З", а російські резерви на цьому напрямку включають 2 мотострілецьких полки і 2 запасних мотострілецьких батальйони.

Війна в Україні - ситуація на лівому березі Херсонської області

На тлі успіхів ЗСУ на Херсонському напрямку окупанти здійснили ротацію командувачів угруповання російських окупаційних військ "Дніпро". Олега Макаревича змінив генерал-полковник з українським корінням Михайло Теплинський. За словами експертів, це "досить тривожний дзвінок". Така перестановка свідчить про те, що противник приділяє досить багато уваги цій ділянці фронту.

Як раніше повідомляв УНІАН, українські війська продовжують зміцнювати свої позиції. Район біля села Кринки вони замінували, щоб ускладнити атаки російській піхоті.

Начальниця прес-центру ОК "Південь" заявляла, що на Херсонщині Сили оборони проводять бойову роботу, про результати якої ще рано говорити. Для цього потрібно досягти "закріпленого результату".

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