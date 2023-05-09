Раніше путінський режим вже неодноразово практикував криваві провокації, щоб отримати підтримку населення.

Сьогодні Кремль може влаштувати провокації з жертвами серед власного населення, скориставшись як приводом "Днем Перемоги", який широко відзначається в РФ. Про це попереджає Генштаб ЗСУ.

"Провокації і брехня – одвічна зброя тиранів і агресорів. Вся суть війни, яку розв’язала росія проти України полягає в тому, що ми – не вони. Ми б’ємося на полі бою. Вони ж бомбардують пологові будинки і вокзали, де збираються цивільні люди. Наш ворог – це держава-терорист, схиблена на сакральних датах", - попереджають військові.

У Генштабі відзначають, що Кремль часто використовує провокації з великим числом жертв, щоб отримати підтримку з боку свого населення.

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"У багатьох російських містах 9-го травня заплановані паради, у тому числі й за участі дітей. Не виключено, що росія готує провокації проти своїх жителів. Вони неодноразово знищували власних людей заради політичних цілей", – попередили в Генштабі.

Паради в Росії на 9 травня - що відомо

Протягом останнього місяця в ряді міст Росії місцева влада ухвалила рішення скасувати сакральний для нинішнього режиму військовий парад на 9 травня. Першими на це пішли прикордонні з Україною регіони, але потім їх приклад наслідували і багато тилових міст РФ.

Однак більшість регіонів Росії, включаючи Москву, все ж вирішили провести парад, хоч і у дещо урізаному вигляді. Зокрема скасовано повітряну частину параду, також відмовилися від походів "Безсмертного полку" з побоювань, що люди принесуть портрети тисяч загиблих на поточній війні проти України.

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