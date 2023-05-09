Аналітики дізналися, навіщо Путіну така орава "друзів" на параді.

Кремль спробує використати військовий парад у Москві 9 травня для демонстрації свого впливу на країни Центральної Азії. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що, крім лідерів Вірменії та Білорусі, у святкових церемоніях в російській столиці сьогодні мають взяти участь президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв і президент Таджикистану Емомалі Рахмон. Також запрошений президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов, але він не підтвердив свою присутність.

У ISW відзначають, що візит Токаєва, Мірзієва і Рахмона були підтверджені в останній момент – 8 травня. Причому відомо, що Рахмон спочатку навіть оголосив про наміри святкувати 9 травня в своїй столиці, але в підсумку опинився в Москві.

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"Запізніле оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їх небажання демонструвати пряму і публічну підтримку війни, незважаючи на спроби Кремля проектувати силу", – вважають аналітики.

Примітно, що в 2022 році на 9 травня в Москві не було жодного іноземного лідера.

Паради в Росії на 9 травня - що відомо

Протягом квітня-початку травня по Росії прокотилася ціла хвиля скасування традиційного військового параду на 9 травня. Причому від святкувань відмовлялися не тільки прикордонні з Україною регіони РФ, а й більш віддалені, наприклад, Псков.

У самій Москві парад вирішили не скасовувати, всупереч всім побоюванням, які лише посилилися після недавньої атаки безпілотників на Кремль. При цьому в традиційний сценарій святкування внесено ряд змін, щоб приховати масштаби втрат у війні з Україною.

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