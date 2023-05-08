Відзначається, що в Москві скасували традиційну ходу "Безсмертний полк".

День Перемоги в Росії зазвичай це "масове святкування" перемоги над нацистами у Другій світовій війні. "Кремлівська параноя" внесла корективи в "свято".

Видання Sky News пише, що експозиція на Червоній площі в Москві зазвичай включає "Безсмертний полк", куди родичі приносили фотографії близьких, загиблих на війні. Але існує "величезна стурбованість" тим, що, якщо громадяни, чиї родичі загинули в Україні, зроблять те ж саме, це "розкриє всю повноту втрат Росії", сказав аналітик Шон Белл.

Регіональні свята також були скорочені через побоювання появи диверсантів або атак українських безпілотників.

Відео дня

Зазвичай це одна з найважливіших дат у російському календарі, особливо в контексті війни, коли Володимир Путін часто посилається на радянський досвід Другої світової війни для свого вторгнення.

Путін і високопоставлені представники Міністерства оборони зазвичай відвідують Московський парад, який в минулому включав танки, міжконтинентальні ракетні установки і марширують війська, а також естакаду.

Скасування парадів на 9 травня в Росії - що відомо

У Росії цього року скоротили масштаби святкування 9 травня. У 21 російському місті скасували паради на День Перемоги. При цьому святкування скасували як у прикордонних областях РФ, так і в найвіддаленіших від фронту регіонах.

Крім того, пропагандистську акцію "Безсмертний полк" скасували по всій країні, а також скасували традиційний прийом Путіна.

5 травня стало відомо, що влада Москви заборонила використання дронів і почала глушити сигнали GPS в столиці РФ, а силовикам роздають антидронові рушниці і біноклі.

Вас також можуть зацікавити новини: