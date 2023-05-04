Парадів не буде в російських містах, що знаходяться більш як за 2 тисячі кілометрів від українського кордону.

Паради на 9 травня росіяни скасовують не тільки в тимчасово окупованому Криму та прикордонних областях, а й у віддалених від України на сотні кілометрів регіонах.

За інформацією російського видання "Верстка", принаймні в 21 російському місті вже скасовані паради.

Зокрема, паради скасовані в столицях регіонів, що межують з Україною – Курську, Бєлгороді та Брянську. Серед причин скасування влади називали "поточну ситуацію", небажання "провокувати противника". У Брянську заявили, що "не можуть" провести парад.

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Влада Краснодарського краю формально не оголошувала про скасування парадів, але заявила, що військову техніку цьогоріч можна буде побачити тільки в Новоросійську (раніше паради проводили в Краснодарі і Сочі).

З "міркувань безпеки" від парадів відмовилися в Криму, а також в Калузі, Рязані, Орлі, Саратові, Калінінградській області, Липецьку і Єльці. Через "морально-етичні аспекти" скасували паради в Пскові і Великих Луках.

Крім того, парадів не буде у віддалених від фронту Тюмені (близько 2 тисяч км від кордону України), Нижньовартовську (2600 км), Сургуті (2500 км) і Ханти-Мансійську (2300 км). Тут скасування парадів пояснили бажанням висловити "солідарність з іншими регіонами країни, де з міркувань безпеки вже скасували святкові заходи".

Паради на 9 травня в Росії в умовах війни - що потрібно знати

На тлі повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, і колосальних втрат, які призвели до розконсервації старих зразків танків і броньованої техніки, країна-окупант другий рік поспіль скасовує або вносить корективи в програму традиційних військових парадів, що проводяться в містах РФ 9 травня.

Так, у 2022 році масово скасовували авіапаради. Вони не відбулися у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську, Самарі та Мурманську.

Цього року парад в Санкт-Петербурзі відбудеться, але його проведуть без прольоту авіації. Також, як заявили в Кремлі, не буде скасовано парад на 9 травня в Москві.

В окупованому Криму та в регіонах РФ паради скасовують з різноманітних причин, зокрема, "міркувань безпеки". У деяких регіонах парадам вже знайшли заміну – в російському Саратові замість цього проведуть концерти під вікнами ветеранів.

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