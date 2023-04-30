Всього згоріло 10 резервуарів з 40 тисячами тон нафтопродуктів.

Генеральний штаб Збройних сил України прокоментував вчорашню "бавовну" на нафтобазі РФ у Севастополі. Це був стратегічно важливий об'єкт росіян, який забезпечував пальним кораблі Чорноморського флоту.

Як зазначається у ранковому зведенні, у Севастополі неспокійно, адже вогнем знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами, загальною ємністю близько 40 тисяч тон.

"У зв’язку з цим, містом поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів. У свою чергу, відчуваючи початок так званого "гарячого курортного сезону" в тимчасово окупованому Криму, російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в яких вказують місця її проведення на території континентальної Росії", - йдеться у повідомленні.

Знищена нафтобаза забезпечувала пальним кораблі Чорноморського флоту РФ, які завдавали ракетних ударів по мирних містах України. Мішенями російських терористів ставали мирні люди та цивільні об’єкти. У той же час, за наявною інформацією, в результаті пожежі на нафтобазі постраждалих немає.

"Бавовна" у Севастополі 29 квітня - що відомо

У ніч на 29 квітня в Козачій бухті окупованого Севастополя пролунав потужний вибух, потім сталася велика пожежа.

Пізніше окупаційна влада визнала, що невідомі безпілотники вдарили по їхній нафтобазі. Пожежі присвоїли 4-й клас, росіяни залучили до гасіння навіть потяг. За словами окупантів, Севастополь було атаковано нібито шістьма китайськими БПЛА, тільки два долетіли до нафтобази.

Згодом "бавовну" прокоментували в ГУР - там вибухи назвали "карою Божою" за кривавий удар російських терористів по багатоповерхівці в Умані. Як розповів представник розвідки Андрій Юсов, сьогодні в Севастополі згоріло близько 40 тисяч тонн нафтопродуктів окупантів.

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