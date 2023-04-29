Про розхвалену російську ППО зрадник навіть не згадав.

Гауляйтер тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що нічна "бавовна" по Козачій бухті наробила нафтобазі окупантів великої шкоди.

Як заявив Развожаєв журналістам, пожежу збираються ліквідовувати до вечора. Головне завдання пожежниківв - зберегти резервуари, що вціліли.

"Ще раз повторюю: чотири ємкості згоріло, решта всі... Локалізовано вогонь у цій частині. Ведеться інтенсивне гасіння", - сказав Развожаєв.

Він заявив також, що на місці працюють усі екстрені служби - ресурсів для ліквідації займання нібито багато. Втім, жодного слова про те, чому ППО "другої армії світу" не збила безпілотники, гауляйтер не сказав.

Вибухи в Севастополі

В ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті, що у Криму. На місці працюють усі необхідні спецслужби. Площа пожежі близько 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас.

На кадрах з місця події видно, що масштаби пожежі значні. З ночі до ранку вогонь не вдалося приборкати.

Згодом терорист Ігор Стрєлков-Гіркін влаштував істерику через "бавовну" в тимчасово окупованому Севастополі. Він іронічно передбачив, що вибухи на нафтобазі не вплинуть на "священну зернову угоду".

Вас також можуть зацікавити новини: