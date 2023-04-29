Гауляйтер тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що нічна "бавовна" по Козачій бухті наробила нафтобазі окупантів великої шкоди.
Як заявив Развожаєв журналістам, пожежу збираються ліквідовувати до вечора. Головне завдання пожежниківв - зберегти резервуари, що вціліли.
"Ще раз повторюю: чотири ємкості згоріло, решта всі... Локалізовано вогонь у цій частині. Ведеться інтенсивне гасіння", - сказав Развожаєв.
Він заявив також, що на місці працюють усі екстрені служби - ресурсів для ліквідації займання нібито багато. Втім, жодного слова про те, чому ППО "другої армії світу" не збила безпілотники, гауляйтер не сказав.
Вибухи в Севастополі
В ніч на 29 квітня невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті, що у Криму. На місці працюють усі необхідні спецслужби. Площа пожежі близько 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас.
На кадрах з місця події видно, що масштаби пожежі значні. З ночі до ранку вогонь не вдалося приборкати.
Згодом терорист Ігор Стрєлков-Гіркін влаштував істерику через "бавовну" в тимчасово окупованому Севастополі. Він іронічно передбачив, що вибухи на нафтобазі не вплинуть на "священну зернову угоду".