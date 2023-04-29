Кримчанам радять найближчим часом не підходити до військових об'єктів, оскільки Божа кара буде довгостроковою.

Пожежа на нафтобазі в Севастополі є "Божою карою" для окупантів за вбивство цивільних в Умані, де загинули п'ятеро дітей. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.

За його словами, в окупованому Севастополі сьогодні згоріло близько 40 тисяч тонн нафтопродуктів, які призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ.

"У місті Севастополь 29 квітня трапилася "бавовна", яка є Божою карою, в тому числі за вбитих цивільних в Умані, серед яких п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою", - заявив Юсов.

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Представник ГУР також порекомендував українцям, які проживають в окупованому Криму, "найближчим часом не перебувати поруч з військовими об'єктами і об'єктами, що забезпечують армію агресора".

Пожежа на нафтобазі в Севастополі

Рано вранці 29 квітня поблизу окупованого Севастополя спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. В окупаційній адміністрації міста заявили, що нафтосховище атакували безпілотники.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв визнав, що нічна "бавовна" заподіяла окупантам великої шкоди. Гасити пожежу окупанти планують до вечора.

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