На Запорізькому напрямку загарбники завдали авіаційних ударів, зокрема в районі Роботиного.

Російські окупанти протягом доби намагалися наступати на трьох напрямках та обстріляли десятки українських населених пунктів. Зазначається, що протягом доби відбулося 38 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, на Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів загарбників зазнали п’ять населених пунктів Харківської області.

"На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області", - повідомили в Генштабі і додали, що там ворог завдав авіаційних ударів в районах чотирьох населених пунктів Луганської та Донецької областей, а артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

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На Бахмутському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Вони завдали авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області, а від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

"На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового Донецької області", - йдеться в повідомленні та зазначається, що артилерійських обстрілів там зазнали шість населених пунктів Донецької області.

Водночас на Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник, зокрема завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Старомайорського Донецької області, а від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів.

"На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхіва та Роботиного Запорізької області", - повідомили у Генштабі і додали, що від артилерійських обстрілів на цьому напрямку постраждали понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів ворога постраждали шість населених пунктів, серед яких і сам Херсон. На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, авіація Сил оборони 26 серпня завдала два удари по пунктах управління, десять ударів по районах зосередження особового складу і два - по зенітно-ракетних комплексах російських військ.

Раніше в інтерв'ю німецькому виданню Bild міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що всі, хто був залучений до підготовки контрнаступу, знають, що він йде так, як було задумано. Урядовець також зазначив, що Сили оборони України просуваються повільно, тому що, на відміну від Росії, наша країна хоче захистити життя своїх солдатів і зберегти військову техніку.

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