Міністр оборони також розповів, чому Сили оборони України просувається повільно.

На тлі критики українського контрнаступу, що посилилася на міжнародному рівні через те, що він нібито просувається "занадто повільно", міністр оборони України підкреслив, що "все йде за планом".

В інтерв'ю німецькому виданню Bild Олексій Резніков заявив, що всі, хто був залучений в підготовку контрнаступу знають, що воно йде так, як було задумано.

"Все дійсно йде за нашим планом. Цей план також попередньо обговорювався з нашими партнерами. І всі, хто дійсно бере участь у цьому процесі, всі про це знають. Вони знають, яка оборона противника, які зони безпеки, де мінні поля, де танки оточені, де укріплення...", - сказав міністр.

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Відповідаючи на питання про нібито критику з боку офіційних осіб США, Резніков пояснив: "Звичайно, у нас були серйозні дискусії, але це не критика. Ще раз: критики не було. Це неправда".

Міністр також зазначив, що Сили оборони України просувається повільно, тому що, на відміну від Росії, наша країна хоче захистити життя своїх солдатів і зберегти військову техніку. "Ми не будемо відправляти наших солдатів на смерть у бою без жодного результату", - сказав Резніков.

Крім того, додав він, у росіян на даний момент є перевага в повітрі.

"Контрнаступ - це не фільм. Мова не йде про голлівудський блокбастер", - підкреслив Резніков.

Контрнаступ України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, контрнаступ українських військ відбувається за тим планом, який був затверджений і тим способом, яким може відбуватися для того, щоб зберігати максимальну кількість наших військових живими і неушкодженими. При цьому він додав, що радикально ситуацію змінити може наявність у ЗСУ сучасних винищувачів.

Раніше в Пентагоні відзначили, що підбивати підсумки українського контрнаступу в середині битви недоречно. Генерал Патрік Райдер зазначив, що по всій лінії фронту йдуть бої і українські військові "здійснюють певний рух вперед". Однак, якщо ЗСУ не матимуть успіху, то наслідки торкнуться не тільки України, а й Європи і всього світу.

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