На тлі критики українського контрнаступу, що посилилася на міжнародному рівні через те, що він нібито просувається "занадто повільно", міністр оборони України підкреслив, що "все йде за планом".
В інтерв'ю німецькому виданню Bild Олексій Резніков заявив, що всі, хто був залучений в підготовку контрнаступу знають, що воно йде так, як було задумано.
"Все дійсно йде за нашим планом. Цей план також попередньо обговорювався з нашими партнерами. І всі, хто дійсно бере участь у цьому процесі, всі про це знають. Вони знають, яка оборона противника, які зони безпеки, де мінні поля, де танки оточені, де укріплення...", - сказав міністр.
Відповідаючи на питання про нібито критику з боку офіційних осіб США, Резніков пояснив: "Звичайно, у нас були серйозні дискусії, але це не критика. Ще раз: критики не було. Це неправда".
Міністр також зазначив, що Сили оборони України просувається повільно, тому що, на відміну від Росії, наша країна хоче захистити життя своїх солдатів і зберегти військову техніку. "Ми не будемо відправляти наших солдатів на смерть у бою без жодного результату", - сказав Резніков.
Крім того, додав він, у росіян на даний момент є перевага в повітрі.
"Контрнаступ - це не фільм. Мова не йде про голлівудський блокбастер", - підкреслив Резніков.
Контрнаступ України - що відомо
Як повідомляв УНІАН, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, контрнаступ українських військ відбувається за тим планом, який був затверджений і тим способом, яким може відбуватися для того, щоб зберігати максимальну кількість наших військових живими і неушкодженими. При цьому він додав, що радикально ситуацію змінити може наявність у ЗСУ сучасних винищувачів.
Раніше в Пентагоні відзначили, що підбивати підсумки українського контрнаступу в середині битви недоречно. Генерал Патрік Райдер зазначив, що по всій лінії фронту йдуть бої і українські військові "здійснюють певний рух вперед". Однак, якщо ЗСУ не матимуть успіху, то наслідки торкнуться не тільки України, а й Європи і всього світу.