На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без змін.

Протягом минулої доби, 15 березня, на фронті між окупаційними військами Росії та Силами оборони України відбулося 61 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб у ранковому зверненні.

Ворог зберігає свою присутність на Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних районах. Зазначається, що війська РФ проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на інші напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку українськими оборонцями відбито 4 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

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На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Ще 9 атак ворога відбиту на Авдіївському напрямку, в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області", – йдеться в зведенні Генштабу.

Крім того, російські війська продовжують проводити штурми українського плацдарму на лівому березі Херсонської області. Повідомляється, що протягом доби ворог здійснив три такі штурми.

Ситуація на фронті залишається складною: що треба знати

Зранку стало відомо, що втрати ворога протягом минулої доби склали 840 окупантів. Загальні ж втрати супротивника у у повномасштабній війні проти складають 432 390 окупантів. Крім того, протягом минулої доби Сили оборони знищили 35 бойових броньованих машин, 10 танків та 30 артилерійських систем.

Тим часом в Інституті вивчення війни заявили, що Путіну намалювали найбільші в історії рейтинги на виборах для того, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні.

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