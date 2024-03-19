Ватажок росіян, імовірно, продовжує докладати зусиль для створення інформаційних умов, щоб виправдати довгострокову окупацію української землі, вважають західні аналітики.

Так звані "вибори в Росії", які не сприймають серйозно демократичні держави, нібито показали "рекордну підтримку" російського диктатора Володимира Путіна населенням.

Така "картинка" була створена з конкретною метою, йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). "...Путін намагається використати заявлені рекордні рівні явки виборців і підтримки своєї кандидатури в президенти, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні", - підкреслили аналітики.

Експерти вважають, що ватажок РФ, імовірно, продовжує докладати зусиль для створення інформаційних умов, щоб, зокрема, виправдати довгострокову окупацію української території "під приводом "захисту" цивільного населення..., яке перебуває в небезпеці лише через російське вторгнення".

Відео дня

"Російські окупаційні чиновники, ймовірно, сфальсифікували рекордно високу підтримку Путіна на окупованій частині України і, ймовірно, примусили українських громадян брати участь у "виборах", які за своєю суттю були примусовими, з огляду на велику кількість російських сил, що діють на окупованій території України", - додали аналітики.

Скільки років Путін при владі, і які результати псевдовиборі - сьогодні це варто знати

Диктатор при владі в країні вже понад 20 років. 18 березня Центрвиборчком РФ стверджував, що після псевдовиборів, які відбувалися 15-17 березня, було опрацьовано 100% протоколів. Сенсації не сталося, хто виграв президентські "вибори" в Росії 2024 року спрогнозувати нескладно - звісно ж, диктатор Путін.

Ватажку росіян "намалювали" 87,28% голосів. Крім того, у ЦВК стверджували, що явка на псевдовибори була рекордною - 77,4%, а це найвищий показник за весь час існування країни-агресора.

Варто зазначити, що журналісти дізналися про цілу низку індивідуальних акцій протесту під час "виборів" - люди підпалювали кабінки, псували бюлетені, зокрема, заливали до урн зеленку.

Україна та ще низка західних держав, зокрема США, Німеччина та Франція, не визнають результати російських псевдовиборів. Уже відомо, хто привітав Путіна з "перемогою" - Іран, Венесуела, Китай, Білорусь, Узбекистан та КНДР.

Вас також можуть зацікавити новини: