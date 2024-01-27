Тільки на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак окупантів біля низки населених пунктів.

На фронті протягом доби відбулось 64 бойових зіткнення. Найскладніша ситуація спостерігається на Мар’їнському та Авдіївському напрямках.

Як йдеться у зведенні Генштабу, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону України.

На Куп’янському напрямку захисниками відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

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На Лиманському напрямку захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону ЗСУ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку захисниками відбито 8 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Авдіївка та ще 12 атак в районах Тоненького, Первомайського, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 10 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районах південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі західніше Вербового.

Війна в Україні: новини

Росія готова воювати ще декілька років, оскільки президент РФ Володимир Путін вважає, що економічна мобілізація переломить хід війни в Україні.

"Зараз ми перебуваємо у сценарії, коли Росія витрачає 40% ВВП на цю війну - це більше, ніж на охорону здоров’я та освіту", - розповів неназваний західний чиновник виданню The Telegraph.

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