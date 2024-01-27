За минулий рік Росія виготовила 1530 танків і 2518 бойових броньованих машин.

Росія готова воювати ще декілька років, оскільки президент РФ Володимир Путін вважає, що економічна мобілізація переломить хід війни в Україні.

"Зараз ми перебуваємо у сценарії, коли Росія витрачає 40% ВВП на цю війну — це більше, ніж на охорону здоров’я та освіту", — розповів неназваний західний чиновник виданню The Telegraph.

Складно оцінити масштаб переходу РФ до військової економіки, оскільки інформація про оборонну промисловість засекречена, а пропаганда їх тільки перебільшує. Однак експерти переконані, що російський ВПК небезпечно та активно розвивається. За даними Міноборони країни-агресорки, за минулий рік Росія виготовила 1530 танків і 2518 бойових броньованих машин. Виробництво танків збільшилось на 560%, а БТР — на 350%.

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Анонімні західні посадовці зазначили, що Росія планує виготовляти 2 мільйони артснарядів на рік, що вдвічі більше, ніж, як очікували західні спецслужби.

"Додайте до цього постачання снарядів, ракет і безпілотників з Ірану та Північної Кореї, і Росія вже відновить вогневу перевагу, яку мала на початку війни", — наголосили журналісти.

У статті зазначається, що вплив розвитку ВПК РФ на полю бою "миттєвий і очевидний". Зокрема, піхотинці не мають необхідної вогневої підтримки в умовах російських штурмів. За оцінкою видання, країна агресорка поки не може виробляти достатньо зброї для проведення великого наступу цього року.

"Вони говорять про мобілізацію своєї оборонної промисловості протягом наступних трьох років, що означає, що вони прагнуть вести війну принаймні три-чотири роки", — передав інсайдер із питань оборони.

Як зазначається, якщо Захід не діятиме, Україна ризикує програти у війні і наразі є тривожні сигнали, що в такому разі російські війська підуть далі.

Західні санкції не заважають Росії виробляти зброю, а лише змушують витрачати додаткові гроші на кожен компонент. Однак навіть попри це російська військова машина має проблеми з нестачею кваліфікованої робочої сили та низькою якістю запчастин. Навіть ВПК радянської спадщини не встигає за масштабами сучасної війни. Багато вироблених у Росії ракет не відповідають вимогам і попри збільшення виробництва, ворожі заводи "ледве встигають за попитом".

Війна в Україні - прогнози експертів

Нещодавно CNN писав, що війна в Україні триватиме щонайменше два роки навіть, якщо США повністю зупинять підтримку Києва після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоан вважає, що війна між Росією та Україною триватиме ще довго і, ймовірно, не закінчиться навіть у 2025 році.

Newsweek писав, що РФ не зупиниться, навіть якщо Путін помре.

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