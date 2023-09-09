9 артилерійських засобів ворога були атаковані.

Протягом минулої доби авіація, підрозділи ракетних військ, артилерії та безпілотних систем ефективно атакували російських окупантів по всій лінії фронту.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, авіація завдала 9 ударів по районах зосередження живої сили та техніки ворога, 1 пункті управління та по 1 позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

"Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем було уражено 1 склад боєприпасів, 9 артилерійських засобів, 6 пунктів управління, 1 станцію радіоелектронної боротьби противника", – додає Генштаб.

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Загалом минулої доби на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнення. Ворог завдав по позиціях наших військ та по цивільних об’єктах ракетних (13), авіаційних ударів (64). Також окупанти здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Удари окупантів по Україні - останні новини

В ніч проти 8 вересня окупанти атакували Україну 20 дронами-камікадзе типу "Шахед-136/131", з яких 16 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

Також ворог атакував місто Суми, внаслідок чого поранення отримали три людини, десятки будинків були пошкодження.

Крім цього, російські окупанти завдали третього за три дні удару по Запоріжжю, пошкодивши кілька навчальних закладів.

Криваву атаку було влаштовано і на Кривий Ріг. Ракета влучила в будівлю поліції, є жертва і багато поранених.

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