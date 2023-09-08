Поки повідомляється про одного постраждалого.

Російські окупанти завдали третього за три дні удари по Запоріжжю. Зранку ворог поцілив кількома, ймовірно, балістичними ракетами у об‘єкти цивільної інфраструктури в обласному центрі, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Він зазначає, що є інформація про принаймні одну постраждалу людину.

За інформацією секретаря Запорізької міської ради, виконувача обов’язків міського голови Анатолія Куртєва, наразі зафіксовано, що внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна. Підрахунок пошкоджень триває. Міські служби вже виїхали на місце атаки.

Удари по Запоріжжю - останні новини

Вчора, 7 вересня, російські окупанти також обстрілювали ракетами Запоріжжя. Вони поцілили в один із цивільних інфраструктурних об’єктів. Внаслідок удару він зазнав руйнування, зайнялася пожежа.

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6 вересня окупанти також обстріляли місто. Тоді внаслідок ворожої атаки було пошкоджено цивільне підприємство, постраждали двоє його працівників. У будинах поблизу місця влучання з вікон повилітали шибки.

Перед цим 18 серпня ворог завдав ракетного удару по одному з районів міста, що спричинило руйнування.

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