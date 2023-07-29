Окупанти били по Україні ракетами, також завдавали ударів з авіації та РСЗВ.

Авіація Сил оборони, ракетні війська та артилерія завдали нищівних ударів по позиціях російських окупантів, інформує Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів противника", – йдеться в повідомленні.

Авіація, як зазначається, за минулу добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Окупанти минулої доби били по Україні ракетами, також завдавали ударів з авіації та РСЗВ.

"Протягом минулої доби російська федерація завдала ракетного удару по місту Дніпро, застосувавши 2 балістичні ракети "Іскандер-М". Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", – сповіщає Генштаб.

Удар по Дніпру 28 липня - це треба знати

Ввечері 28 липня Росія атакувала Дніпро. Мер міста Борис Філатов повідомив, що росіяни втретє атакували порожню будівлю Служби безпеки України. Також під ударом опинилися багатоповерхівка (житловий комплекс ще не був введений в експлуатацію, тож там була невелика кількість людей) та адмінбудівля.

Очільник ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки постраждало 9 людей (зокрема, підлітки – 14 та 17 років).

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