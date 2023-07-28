Вдалося ліквідувати понад десяток дронів, які окупанти запустили по Україні.

За минулу добу українські пілоти реалізували 7 ударів по районах дислокації військ та техніки РФ.

За підсумком наша авіація ліквідувала 1 ЗРК окупантів, 1 пункт управління росіян, а також 8 іранських дронів-камікадзе "Шахед-136" та 5 розвідувальних БПЛА. Про це повідомив Генштаб в рамках ранкового звіту щодо подій на фронті у Facebook.

Зі свого боку артилерійській та ракетні війська України знищили 5 артзасобів РФ, 1 пункт управління, 1 район зосередження особового складу, 1 склад пально-мастильних матеріалів та 1 одну станцію РЕБ (радіоелектронної боротьби) росіян.

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Натомість ворог минулої доби тричі вдарив ракетами по Україні, а також здійснив 29 авіаційних ударів й понад 70 обстрілів з РСЗВ.

Москва заявила, що вночі стала "жертвою" атаки БПЛА

Нагадаємо, 28 липня режим РФ в черговий раз поскаржився на атаку невідомих БПЛА на столицю. Відповідну заяву зробив мер Москви Сергій Собянін.

Він стверджує, що по столиці Росії запустили "ворожий" БПЛА, який нібито вдало збила система протиповітряної оборони. Собянін уточнив, що руйнувань або постраждалих через подію немає. Зі свого боку Міноборони РФ прозвітувало, що атака прийшлася на один з районів Московської області.

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