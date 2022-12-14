Загарбник зізнався, що навіть росіяни з досвідом в Чечні хочуть втекти.

Російський окупант випрошує у товариша тепловізор, бо без нього — "вірна смерть" уночі. За його словами, командування не шкодує особовий склад та часто "забуває" про нього на нульових позиціях.

Як свідчить нове аудіоперехоплення Головного управління розвідки Міноборони, окупанти чітко зрозуміли кілька базових речей за місяці війни в Україні. Під час розмови з товаришем загарбник заявив, що:

від бронежилету жодної користі проти бронебійних снарядів;

немає ні зимового взуття, ні відпусток;

як тільки дадуть відпустку, кожен готовий шукати "болячку", щоб не повернутися на фронт.

Загарбник каже, що їм потрібен тепловізор. Щоправда, згодом він зізнався, що просить його "не для хлопців, а для свого життя".

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"Я прямо скажу: ти вже бував у таких місцях, але повір, люди у тій же Чечні, вони... Віриш, ні? Вони, бл*дь, кричать, нах*й, не знають як звідси з'*батися, бо тут - п*здос", - зазначив окупант.

Загарбник зізнався, що "мобіків" з Москви відправляють додому ще до того, як вони заїдуть в зону бойових дій. Тому в окупантів з провінції "закрадується образочка". Більшість шукатиме "болячку" під час відпустки, аби не повертатися на війну.

За словами окупанта, командири тікають з позицій, коли розпочинається "заміс". "Богом забутих" окупантів просто кидають.

Перехоплення окупантів: найцікавіше

Російські окупанти нерідко розкривають рідним секрети про "другу армію світу". Нещодавно під час телефонної розмови російські окупанти обговорювали, як втекти з війни в Україні. Зокрема, загарбники розглядали варіанти імітації бойових поранень.

Також у перехопленій телефонній розмові російський військовий розповів дружині, що військових ніхто не змінює і ротації практично немає. Тому російські загарбники відмовляються брати участь у прямих бойових зіткненнях з українськими воїнами.

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