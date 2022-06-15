У перехопленій телефонній розмові російський військовий розповідає дружині, що військових ніхто не змінює і ротації практично немає.

На четвертому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України окупанти почали скаржитися на відсутність боєприпасів.

Про це йдеться в перехопленні ГУР Міноборони.

Окупанти скаржаться на те, що старі снаряди для гармати закінчилися, а новими гарматами ніхто не вміє користуватися.

"У нас снаряди на гармати скінчилися. Нам інші гармати дали. Але у нас ними ніхто користуватися не вміє", — розповів окупант.

Крім того, в перехопленій телефонній розмові російський військовий розповідає дружині, що військових ніхто не змінює і ротації практично немає. Також окупанти скаржаться, що втомився, і вони нікуди не просунулися.

Перехоплені розмови:

Раніше в СБУ опублікували перехоплення розмов, як російські окупанти обговорюють способи, як втекти з війни в Україні. Зокрема, загарбники розглядають варіанти імітації бойових поранень.

Згодом ЗМІ повідомили, щоб поповнити ряди своєї армії, Росія викрадає власних громадян. Так, троє росіян влаштувалися на роботу в компанію, що займається гірничодобувною, нафтовою і газовою промисловістю.

Російські загарбники відмовляються брати участь у прямих бойових зіткненнях з українськими воїнами.

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