Найбільших втрат за добу ворог зазнав на Бахмутському напрямку.

Українські бійці з початку повномасштабної збройної агресії РФ знищили 32,5 тисяч окупантів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 14 червня орієнтовно становлять:

особового складу - близько 32,5 тис. (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1 тис. 434 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 3 тис. 503 (+11) од, артилерійських систем – 721 (+3) од, РСЗВ - 229 (+3) од;

засобів ППО - 97 (+0) од;

літаків – 213 (+0) од, гелікоптерів – 179 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3), крилатих ракет - 125 (+0);

кораблів/катерів - 13 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 тис. 473 (+13) од, спецтехніки - 54 (+0).

Найбільших втрат супротивник зазнав учора на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, за 13 червня на сході країни українські військовослужбовці ліквідували майже 50 російських окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: