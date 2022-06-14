Українські бійці з початку повномасштабної збройної агресії РФ знищили 32,5 тисяч окупантів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Зазначається, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 14 червня орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 32,5 тис. (+200) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 тис. 434 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 3 тис. 503 (+11) од, артилерійських систем – 721 (+3) од, РСЗВ - 229 (+3) од;
- засобів ППО - 97 (+0) од;
- літаків – 213 (+0) од, гелікоптерів – 179 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 588 (+3), крилатих ракет - 125 (+0);
- кораблів/катерів - 13 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 тис. 473 (+13) од, спецтехніки - 54 (+0).
Найбільших втрат супротивник зазнав учора на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.
Як повідомляв УНІАН, за 13 червня на сході країни українські військовослужбовці ліквідували майже 50 російських окупантів.