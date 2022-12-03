Російський окупант розповів, що реалії "другої армії світу" зовсім не такі "героїчні", як про це розповідає російська пропаганда.
Як свідчить нове перехоплення Головного управління розвідки Міноборони РФ, групі з 300 окупантів видали автомати, але без патронів до них. Усіх їх ліквідували.
Про цей випадок вже здогадуються у Росії. Тому дружина перепитала в окупанта, чи й справді українські воїни знищили 300 окупантів.
"Ну, це ще на початку, коли ми тільки приїхали. Їх в ліс назад повезли, автомати видали, а патронів нема ніх*я. А ось недавно ще теж розстріляли групу там", - розповів окупант.
Перехоплення окупантів: найцікавіше
Російські окупанти нерідко розкривають рідним секрети про "другу армію світу". Нещодавно під час телефонної розмови російські окупанти обговорювали, як втекти з війни в Україні. Зокрема, загарбники розглядали варіанти імітації бойових поранень.
Також у перехопленій телефонній розмові російський військовий розповів дружині, що військових ніхто не змінює і ротації практично немає. Тому російські загарбники відмовляються брати участь у прямих бойових зіткненнях з українськими воїнами.