За його словами, нещодавно такий випадок повторився.

Російський окупант розповів, що реалії "другої армії світу" зовсім не такі "героїчні", як про це розповідає російська пропаганда.

Як свідчить нове перехоплення Головного управління розвідки Міноборони РФ, групі з 300 окупантів видали автомати, але без патронів до них. Усіх їх ліквідували.

Про цей випадок вже здогадуються у Росії. Тому дружина перепитала в окупанта, чи й справді українські воїни знищили 300 окупантів.

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"Ну, це ще на початку, коли ми тільки приїхали. Їх в ліс назад повезли, автомати видали, а патронів нема ніх*я. А ось недавно ще теж розстріляли групу там", - розповів окупант.

Перехоплення окупантів: найцікавіше

Російські окупанти нерідко розкривають рідним секрети про "другу армію світу". Нещодавно під час телефонної розмови російські окупанти обговорювали, як втекти з війни в Україні. Зокрема, загарбники розглядали варіанти імітації бойових поранень.

Також у перехопленій телефонній розмові російський військовий розповів дружині, що військових ніхто не змінює і ротації практично немає. Тому російські загарбники відмовляються брати участь у прямих бойових зіткненнях з українськими воїнами.

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