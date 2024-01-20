За його словами, через удар пошкоджено лінію газопостачання.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков "завив" у суботній вихідний про чергову "атаку" армії України.

Він поскаржився, що по околиці села Новостроївка-Друга Грайворонського міського округу "вдарив" український дрон-камікадзе. Сталася детонація, яка призвела до пошкоджень, уточнив Гладков.

"Після його падіння з подальшою детонацією пошкоджена лінія газопостачання", - заявив російський чиновник.

За його даними, ніхто з людей не постраждав. На місці працюють необхідні служби.

Росія приземлила сама на себе ракету "Калібр"

Нещодавно у Павлівському районі Краснодарського краю РФ окупанти самі на себе приземлили ракету "Калібр". Так вважає російський військовий експерт Ян Матвєєв.

Боєголовку знайшли на території району 13 січня. Експерт зазначив, що в той же день Росія запускала чергову партію ракет для удару по Україні. Ймовірно, одна з ракет не змогла долетіти: вона впала між станицями Павловська і Отаманська. Влада РФ офіційних заяв про інцидент не робила.

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