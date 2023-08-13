Дрон нібито було виявлено та знищено в небі.

Міністерство оборони РФ заявило, що в ніч на 13 серпня Бєлгородську область атакував український безпілотник. Втім, його нібито вдалося збити.

Як повідомляє Міноборони РФ у Telegram, близько 4 години ранку БПЛА літакового типу намагався здійснити атаку на об'єкти на території РФ. Дрон нібито було виявлено і знищено над територією Бєлгородської області.

У відомстві запевняють, що внаслідок атаки безпілотника немає руйнувань і постраждалих.

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Атаки безпілотників на Росію

Останніми місяцями у Росії стає все тривожніше. Нещодавно Москву атакували невідомі безпілотники. Очевидці повідомляють про вибух.

Перед цим, у ніч на 10 серпня, пожежа спалахнула в Домодєдово Московської області. Перед загорянням там чули вибух. За офіційними даними, загорівся автосервіс.

Крім того, в підмосковному місті Сергієв Посад вдень прогримів потужний вибух на заводі. ЗМІ писали про загиблих і десятки поранених. Цей завод займався виробництвом оптики і, як виявилося, брав участь у розробці стратегічного бомбардувальника-ракетоносця під назвою "Посланник".

А сьогодні вночі в Одінцово Московської області виникла масштабна пожежа. Вогонь і дим видно за кілометри від місця загоряння.

Як пише CNN, "серпневе прокляття" повернулося у Росію. Цього року росіяни зустрічають останній місяць літа у тривозі під звуки вибухів та природних катаклізмів.

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