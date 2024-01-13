Один з російських військових експертів ідентифікував ракету по відео.

Ракета, що впала сьогодні, 13 січня, в Краснодарському краї РФ, може бути російською.

Як заявляє російський військовий експерт Ян Матвєєв, в Краснодарському краї знайшли російську ракету "Калібр", випущену по Україні.

"У Краснодарському краї знайшли російську ракету "Калібр", що впала — одну з тих, що сьогодні запускали українськими містами російські військові", - пише Матвєєв.

Відео дня

В РФ впала ракета

Як повідомляв УНІАН, у Павлівському районі Краснодарського краю РФ впала невідома ракета. Ймовірно, це сталося вночі, а відео з місця подій у місцевих соцмережах з'явилося вранці.

Місце падіння виявили між станицями Павловська та Отаманська. Влада офіційно ці дані не коментувала, але з ранку перекрила частину траси.

"У зв'язку із проведенням спеціальних заходів, що проводяться правоохоронними органами, ділянка крайової автодороги між ст. Павловській та ст. Ленінградській тимчасово перекрито. Просимо водіїв під час планування руху у цьому напрямку обирати альтернативні маршрути", - заявив голова Павлівського району Роман Парахін.

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