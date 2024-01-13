Місцева влада цю інформацію ретельно приховує, але до місця падіння не пускають людей.

У Павлівському районі Краснодарського краю РФ впала невідома ракета.

Як повідомляє "Осторожно, новости" з посиланням на місцевих мешканців, падіння об'єкта, ймовірно, сталося вночі, а відео з місця подій у місцевих соцмережах з'явилося вранці.

Місце падіння виявили між станицями Павловська та Отаманська. Влада офіційно ці дані не коментувала, але з ранку перекрила частину траси.

"У зв'язку із проведенням спеціальних заходів, що проводяться правоохоронними органами, ділянка крайової автодороги між ст. Павловській та ст. Ленінградській тимчасово перекрито. Просимо водіїв під час планування руху у цьому напрямку обирати альтернативні маршрути", - заявив голова Павлівського району Роман Парахін.

У коментарях під його постом місцеві жителі написали, що йдеться про падіння ракети.

"Це так уже звучить, спеціальний захід, коли знайшли ракету в полі між Павловською та Отаманською, прикольно", - написав мешканець станиці.

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Губернатор Воронезької області Гусєв заявив, що сьогодні зафіксовано аварійне сходження боєприпасу в Острогозькому районі. "Обійшлося без постраждалих, але руйнування зафіксовано, попередньо, у семи домоволодіннях. У них можуть бути пошкоджені скло та покрівля, стіни... Мешканців кількох вулиць селища Петропавлівка перевозять до пунктів тимчасового розміщення", - повідомив він.

У міноборони РФ заявили, що снаряд впав під час виконання польоту літака ВКС. Наразі проводиться розслідування обставин події.

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