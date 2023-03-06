В Україні також ідентифікували БТР-50 на озброєнні окупантів.

Росія намагається компенсувати втрати техніки старими зразками. Нещодавно на фронті ідентифікували БТР-50, які надійшли на озброєння в 1954 році. А 60-річні Т-62 будуть використовуватися навіть у головній танковій армії РФ.

Такими висновками поділилася британська розвідка у свіжому звіті про війну в Україні. У ньому сказано: "У відповідь на втрати важкої бронетехніки російські військові продовжують розгортати 60-річні основні бойові танки (ОБТ) Т-62. Існує реальна можливість того, що навіть частини 1-ї гвардійської танкової армії (1 ГТА), яка, як передбачається, є головним танковим з'єднанням Росії, будуть переозброєні на Т-62, щоб заповнити колишні втрати. 1 ГТА раніше повинна була отримати танк нового покоління Т-14 "Армата" з 2021 року".

За словами експертів, з літа 2022 року Росія розконсервувала 800 одиниць Т-62. На деякі танки встановили модернізовані прицільні системи, що могло підвищити ефективність застосування техніки в нічний час. А нещодавно в Україні вдалося ідентифікувати БТР-50, який використовується окупантами. Цей бронетранспортер був вперше прийнятий на озброєння в 1954 році.

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"Однак обидва ці старовинні типи машин будуть мати безліч вразливих місць на сучасному полі бою, включаючи відсутність сучасної броні із захистом від вибухів", — додали в британській розвідці.

Проблеми з технікою в Росії

Спікер східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що у рашистів ще достатньо озброєння, хоча вже спостерігається дефіцит. Раніше у них був "більш оновлений парк".

"Зараз багато підрозділів, що формуються з нуля. Вони йдуть без техніки, на "Уралах" і "Камазах". У них в штаті вже немає БМП, БТРів. Техніка вся знімається з довгострокового зберігання, вони зняли вже понад 60%, Залишилося близько 35%, яку можна швидко відновити. Виробництво одиничне, і воно не покриває потреб. 800 танків на рік вони можуть зробити не те, що у воєнний час, а в кращі свої роки", — розповів в кінці лютого голова ГУР Кирило Буданов.

Нещодавно з'явилися знімки легких бронетранспортерів МТ-ЛБ, на які окупанти встановили корабельні зенітні установки 2М-3. Аналітики вважають, що такай крок свідчить про гостру нестачу техніки у ворожій армії.

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