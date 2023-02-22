Росіяни вичерпали на понад 60% резерви техніки, що перебувала на довгостроковому зберіганні.

Росіяни все ще прагнуть до кінця березня повністю захопити Донецьку та Луганську області України, і це мета їхнього анонсованого так званого "великого наступу".

Здатності забезпечити військо технікою у ворога вже немає, констатував в інтерв’ю Forbes голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Великий наступ Росії, який вони мають на меті, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать – такої якості цей наступ. У них є стратегічне завдання – до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", – сказав Буданов.

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Що стосується залучення окупантами живої сили, Буданов повідомив, що під час першої відкритої хвилі мобілізації вони набрали трохи більше 316 тисяч, й "понад 90% одразу відправили, їх ніхто не навчав – зразу на фронт".

"Невеликий відсоток пішов на формування нових підрозділів, але більшість пішла на відновлення підрозділів, що зазнали втрат, вони всі на фронті", – додав Буданов.

Голова ГУР також наголосив, що прихована мобілізація в РФ триває, і у країні, де населення понад 100 мільйонів, немає проблеми набрати 500 тисяч осіб, про наміри залучити які повідомлялося раніше.

Водночас забезпечити підрозділи бронемашинами і танками ворог нездатний вже зараз, а заяви про виготовлення "800 танків на рік" – пусті балачки, каже голова розвідки.

"Автоматів вистачить на будь-яку кількість, бронемашин не вистачає і зараз, але це їм абсолютно не заважає. Зараз багато підрозділів, що формуються з нуля. Вони йдуть без техніки, на "Уралах" і "Камазах". У них у штаті вже немає БМП, БТРів. Техніка вся знімається з довгострокового зберігання, вони зняли вже більше 60%, залишилося близько 35%, яку можна швидко відновити. Виробництво одиничне, і воно не покриває потреб. 800 танків на рік вони неспроможні зробити не те, що у воєнний час, а в найкращі свої роки", – заявив Буданов.

Великий наступ РФ на Україні - що відомо

На початку лютого аналітики констатували, що Росія почала новий наступ на Донбасі. Країна-агресора залучила всі ресурси, аби захопити Луганську і Донецьку області до березня 2023 року, що підтверджується і рекордним зростанням втрат окупантів.

Західні партнери України, як писали ЗМІ, поставили під сумнів можливості РФ накопичити достатню кількість живої сили і ресурсів для досягнення значних успіхів під час цієї нової атаки. Британська розвідка також зазначила, що до середини лютого російська армія не сконцентрувала на жодному з напрямків в Україні достатню для прориву кількість сил.

21 лютого президент України Володимир Зеленський констатував, що, попри великий тиск російських загарбників, лінія фронту змін не зазнала.

Секретар Ради безпеки та оборони Олексій Данілов також підтвердив, що у російської армії немає ніяких успіхів з початку їхнього так званого "великого наступу" на сході України.

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