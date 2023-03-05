Дефіцит бронетехніки в російській армії призводить до появи саморобних "франкенштейнів".

Гострий дефіцит озброєнь в російській армії знайшов новий прояв. Росіяни почали встановлювати корабельні гармати на бронетранспортери, прагнучи підвищити їхню бойову міць.

Так, днями в Z-пабліках з'явилися знімки легкого бронетранспортера МТ-ЛБ зі встановленою на ньому корабельною зенітною установкою 2м-3. Один чіткий знімок такого "шушпанцера" було зроблено десь на ремонтній базі. На другому менш якісному знімку зображені відразу два таких "франкенштейна " – причому на платформі рухомого залізничного ешелону.

Скільки таких монстрів встигли породити російські ремонтно-відновлювальні бази, поки не ясно. Другий знімок натякає, що це може бути не приватною ініціативою знизу, а цілком системною практикою, схваленою в Міноборони РФ.

Відео дня

Українське видання Defense Express, яке спеціалізується на збройовій тематиці, зазначає, що поява подібного роду виробів підтверджує гостру нестачу бронетехніки в армії окупантів.

"Виробництво та відновлення серійних машин не встигає за втратами. І ніяких інших варіантів, окрім початку виробництва "шушпанцерів" у РФ немає", - кажуть експерти зі зброї.

Також наголошується, що корабельні зенітки 2М-3, які росіяни додумалися поставити на легкий БТР, стріляють рідкісними снарядами калібру 25-мм. Вони не використовуються в сухопутних силах зовсім, та й на флоті теж мало поширені.

"Тобто питання забезпечення цих "шушпанцерів" боєприпасами потребує додаткових зусиль", – зазначає видання.

Дефіцит озброєнь в армії окупантів

На тлі колосальних втрат військової техніки, яку Росія не може швидко відновити, на відміну від невичерпних запасів "гарматного м'яса", армія РФ перейшла до тактики піших піхотних атак. Це констатує британська розвідка.

У лютому власник "Групи Вагнера" Євген Пригожин в ході свого конфлікту з Міноборони поскаржився на снарядний голод у підрозділах своїх бойовиків. В ході скандалу з'ясувалося, що снарядний голод відчуває вся армія окупантів, а "вагнерівців" просто посадили на звичайний для всіх інших снарядний пайок.

При цьому відчувається нестача навіть в актуальних видах піхотної зброї. На озброєнні російських окупантів вже помічені старі гранатомети, які не годяться для боротьби з сучасною бронетехнікою.

При цьому техніку, що залишилася у росіян, намагаються хоч якось пристосувати під сучасні воєнні реалії. Наприклад, старі танки Т-72 окупанти вже готують до зустрічі з "Леопардами", обвішуючи техніку кустарним додатковим захистом.

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