Окупанти користуються технікою, яку було знято з озброєння.

Чимало російської техніки було знищено на полі бою, чимало українські військові отримали як трофеї.

Наразі ворог має відчутний дефіцит техніки, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в коментарі "24 каналу".

"На жаль, удосталь її (техніки – УНІАН) ще є, але ми вже спостерігаємо дефіцит. Раніше в них був більш оновлений цей парк. На базі радянської техніки вони оновили, наприклад, БТР-82, де гармата замість кулемета встановлена, це були БМП-3 більш модернізовані, були танки Т-72 суттєво модернізовані", – зауважив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

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Приміром, як зазначив Череватий, на полі бою українські захисники бачать БМП-1, які були зняті з озброєння російської армії, і танки Т-62, що випускалися з 1962 по 1975 рік.

"Під час Харківсько-Лиманської операції ще було дуже багато трофеїв захоплено, тому, так, у ворога вже з'являються в цьому напрямку питання", – наголосив Череватий.

Нестача техніки в РФ - що відомо

Розвідка Великобританії раніше констатувала, що попри численні повідомленні про масштабний наступ РФ, до середини лютого ворог не зміг сконцентрувати на жодному з напрямків в Україні достатню кількість сил для значного прориву.

Західні партнери України також сумнівалися у здатності росіян зібрати достатньо живої сили і ресурсів для успішної нової атаки.

Наразі країна-агресор сконцентрувала максимум ресурсів на східному напрямку, намагаючись захопити повністю Луганську і Донецьку області України до березня. Наступ росіян тут супроводжується рекордним зростанням втрат окупантів. Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляв, що "великий наступ" ворога вже триває, і у РФ немає здатності забезпечити військо технікою. Зокрема, вже зараз не вистачає бронемашин.

"Техніка вся знімається з довгострокового зберігання, вони зняли вже більше 60%, залишилося близько 35%, яку можна швидко відновити. Виробництво одиничне, і воно не покриває потреб. 800 танків на рік вони неспроможні зробити не те, що у воєнний час, а в найкращі свої роки", – констатував Буданов.

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