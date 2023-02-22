"Гроші роблять чудеса", каже Буданов.

Численні пожежі на території Російської Федерації, кількість яких тільки в останні два місяці минулого року зросла двічі, відбувають "не просто так".

В інтерв’ю Forbes голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що "багато з цього – не випадковість".

"Постійно щось горить. Сигналізаційна апаратура на залізних дорогах, вона горить щодня кілька разів, на різних магістралях постійно на дві–три години, інколи на п’ять–шість годин, призупиняється на всій ділянці рух. Зрозуміло, що вона не просто так горить", – сказав він.

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На запитання про те, чи допомагають із цим українці в Росії, голова ГУР відповів: "Чому тільки українці? Я б сказав так: гроші роблять чудеса".

Пожежі в Росії - останні новини

OSINT-агенція Molfar порахувала, що лише за листопад–грудень 2022 року кількість великих пожеж у Росії зросла вдвічі.

Раніше в лютом на газопроводі в Ярославській області Росії пролунав вибух та спалахнула пожежа. Повідомляється, що аварія сталася через розрив в з'єднанні берегової частини і підводної в Мишкінському районі в районі села Єремейцево.

У ніч на 14 лютого у Москві сталася масштабна пожежа в будівлі техцентру.

7 лютого пожежа сталась на нафтопереробному заводі "Лукойл" в місті Кстово Нижегородської області, який є одним з найбільшим у Росії.

Крім цього, 2 лютого в окупованому Криму сталася масштабна пожежа, у якій згоріли будівельники траси "Таврида", що з'єднує Керч, Сімферополь і Севастополь і починається з побудованого росіянами моста через Керченську протоку.

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