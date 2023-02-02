У будівельному модулі проживали понад 100 робітників.

У ніч на 2 лютого на вулиці Нафтова в Севастополі, окупований Крим на площі 200 квадратних метрів горіли будівельні вагончики.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС, семеро людей загинули при загорянні. Водночас агентство "РИА Новости" повідомляє про шістьох загиблих і двох постраждалих.

За даними ТАСС, у вагончиках, які зайнялися, мешкали будівельники траси "Таврида". Повідомляється також, що в будівельному модулі під Севастополем, де сталася пожежа, проживали понад 100 робітників.

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В даний час пожежу ліквідовано, йде розбір конструкцій. Причина пожежі не називається.

Траса Таврида - що про неї відомо

Траса А-291 "Таврида" – відкрита росіянами в 2020 році автомобільна дорога, що з'єднує Керч, Сімферополь і Севастополь і починається з моста через Керченську протоку, що об'єднує тимчасово окупований український півострів з Росією.

Трасу почали будувати в 2017 році. Її поява пояснюється тим, що тимчасова окупація Криму Росією призвела до перерозподілу транспортних потоків.

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