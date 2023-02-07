Це підприємство виробляє понад 50 видів нафтопродуктів.

В Росії сталась пожежа на нафтопереробному заводі "Лукойл", який є одним з найбільшим у Росії. Він розташований у в місті Кстово Нижегородської області.

Як пишуть пропагандистські росЗМІ, встановлена потужність підприємства становить 17 млн тонн на рік. Цей завод виробляє понад 50 видів нафтопродуктів: автомобільне, авіаційне та дизельне пальне, нафтові бітуми, парафін та інші. Завод є єдиним виробником і постачальником твердих харчових парафінів в Росії.

Станом на зараз пожежа була ліквідована. Прокуратура РФ проводить перевірку у зв'язку з інцидентом.

Пожежі у Росії

Час від часу в різних областях Російської Федерації гримлять вибухи або раптово спалахують пожежі на підприємствах. Так, 6 листопада 2022 року, в Грайворонському районі Бєлгородської області прогриміла серія потужних вибухів на нафтобазі.

16 листопада в селі Сталевий Кінь Орловської області РФ, що за 180 кілометрів від українського кордону, стався вибух на нафтобазі. Губернатор регіону Андрій Кличков заявив про нібито атаки БПЛА.

19 листопада під Санкт-Петербургом стався потужний вибух на газозаправній станції.

27 січня потужна пожежа спалахнула на території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області Російської Федерації. З вогнем боролися більше чотирьох годин.

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