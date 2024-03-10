Уранці 10 березня в акваторії не зафіксували жодного російського військового корабля.

Російські кораблі не виходять на бойове чергування в Чорне море після втрати патрульного катера "Сергей Котов" уже п'яту добу поспіль.

Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, станом на ранок 10 березня в акваторії Чорного моря не було зафіксовано жодного російського військового корабля.

А напередодні в суботу, 9 березня, прес-служба командування Сил оборони півдня України заявила, що в Чорному морі вже четверту добу не фіксується бойового чергування російського флоту, а ракетоносії вже 20 діб поспіль перебувають у пунктах базування.

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Корабель "Сергей Котов" потопили бійці ГУР 5 березня

Нагадаємо, як писав УНІАН, патрульний катер РФ "Сергей Котов" атакували бійці одного зі спецпідрозділів ГУР у ніч на 5 березня. Він затонув разом із вертольотом на борту. Зазначалося, що це спільна спецоперація Генерального управління розвідки України та Військово-морських сил ЗСУ. У розвідці уточнювали, що полювали на цей корабель не вперше:

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