Легкомоторні судна відбирають у Бердянську та прибережній частині Запорізької області.

На захопленій частині Запорізької області російські окупанти почали відбирати катери у цивільних рибалок. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Окупанти, куди намилились? Слідом за окупованою частиною Херсонщини російські військові з гауляйтерами розпочали відбір катерів у цивільних рибалок на тимчасово окупованій території Запорізької області", - зазначив він.

За словами Федорова, легкомоторні судна масово відбирають у Бердянську та прибережній частині області.

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"Імовірно, з бігом у загарбників виникли проблеми. Тож від контрнаступу вирішили плисти. Гребіть дужче, вороженьки. Не в землі залишитесь, так потонете", - наголосив мер.

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Як повідомляв УНІАН, після поширення інформації про підготовку українською армією контрнаступу російські окупанти почали масово відбирати човни та катери у мешканців тимчасово окупованої Херсонщини.

Тим часом у Генштабі розповіли, що одну з лікарень Херсонської області окупанти облаштували під військовий шпиталь, куди протягом 27 квітня було звезено велику кількість важкопоранених росіян. А в школі на Луганщині загарбники дислокують своїх військових, прикриваючись "живим щитом" зі школярів і викладацького складу.

Тим часом, у Мелітополі почалася паніка після знищення поліцейського-колаборанта 27 квітня. Відтепер вони починають роботу вдосвіта, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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