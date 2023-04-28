А лікарню в Херсонської області окупанти облаштували під військовий шпиталь, куди вчора було звезено багато поранених окупантів.

Російські окупанти в школі на Луганщині дислокують своїх військових, прикриваючись "живим щитом" зі школярів та викладацького складу.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, у населеному пункті Луб'янка Луганської області в будівлі місцевої школи дислокуються військовослужбовці російських окупаційних військ.

"Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів, при цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов'язковим відвідуванням дітьми та викладацьким складом", - йдеться в повідомленні.

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В Генштабі також повідомляють, що місцеву лікарню міста Каланчак Херсонської області окупанти облаштували під військовий шпиталь, куди протягом 27 квітня було завезено велику кількість важкопоранених росіян.

"Для перевезення своїх поранених ворог використовував медичну вантажівку на базі КАМАЗ", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні - злочини росіян проти людей

Як повідомляв УНІАН, противник продовжує використовувати дитячі освітні заклади тимчасово окупованих та захоплених територій у власних цілях. Облаштовує в них свої військові об'єкти. Зокрема, в населеному пункті Урзуф Маріупольського району Донецької області на території одного з дитячих таборів відзначено розміщення до 200 військовослужбовців російських окупаційних військ з числа мобілізованих.

Раніше мер Мелітополя повідомив, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області загарбники планують залучити дітей для допомоги своїй армії під час контрнаступу Збройних сил України.

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