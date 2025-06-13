За попередніми даними, на базу Грузинського легіону було занесено вибухову речовину, яка здетонувала, коли боєць був поруч.

У четвер, 12 червня, на базі Грузинського легіону було скоєно диверсію. Унаслідок атаки загинув доброволець Деметре Дарчіа, повідомив командир легіону Мамука Мамулашвілі.

"Сьогодні ворог здійснив чергову зухвалу провокацію — відбулися диверсійні дії з боку агресора. Унаслідок атаки загинув доброволець Грузинського легіону. Світла пам’ять. Працюють правоохоронні органи та спецслужби. Ворог буде покараний", – написав він у Facebook.

За словами Мамулашвілі, за попередніми даними, на базу Грузинського легіону було занесено вибухову речовину.

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"На жаль, внаслідок диверсійного акту, скоєного на нашій базі, загинув наш боєць Деметре Дарчіа. Наразі проводяться слідчі дії спеціальними службами та Національною поліцією України. За попередніми даними, на нашу базу було занесено вибухову речовину, яка здетонувала в той момент, коли наш військовослужбовець перебував у безпосередній близькості до неї", – розповів він.

Війна в Україні і іноземні добровольці

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на захист нашої країни стали добровольці з різних країн світу. Дехто з них віддав за Україну найцінніше – власне життя.

На початку травня стало відомо, що неподалік Ізюма на Харківщині загинув британський доброволець-розмінувальник Кріс Гарретт. Чоловік про свою роботу казав так: "З кожним боєприпасом, який ви видаляєте, – з кожною частинкою снаряда, що не розірвався, ви усуваєте небезпеку для когось іншого".

У січні ми писали про австрійського добровольця Ріхарда С., який загинув на війні з окупантами. Йому було всього 30 років.

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